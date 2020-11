Trattativa di vendita per la cantina di Arzachena.

È in vendita per 18milioni di euro un’azienda vitivinicola di Arzachena. E gli indizi portavano dritti alla storica cantina di Arzachena Capichera, proprietà della famiglia Ragnedda.

Ma l’annuncio, che era comparso sull’importante gruppo immobiliare Kensington International Group, non c’è più. La società di mediazione non aveva pubblicato il nome della cantina per motivi di riservatezza e perché le trattative avvengono in modo diretto.

Intervistata da un quotidiano locale la famiglia Ragnedda non ha voluto commentare la notizia, anche perchè, in questi anni, aveva sempre smentito ogni ipotesi di vendita. Della cantina fanno parte 100 ettari tra i territori di Olbia, Palau, Arzachena e Sant’Antonio di Gallura. Le foto pubblicate a corredo dell’annuncio lasciavano intuire che si trattasse proprio del famoso marchio della Gallura.

