La morte del dipendente comunale Antonello Meloni.

È venuto a mancare Antonello Meloni, storico dipendente del Comune di Loiri Porto San Paolo. Meloni è scomparso prematuramente lasciando un profondo senso di tristezza in tutto il paese e non solo. “Era un dipendente modello – lo ricorda il sindaco Francesco Lai -. La sua profonda dedizione al lavoro e l’immensa disponibilità rimarrà per me e per noi un esempio da seguire. Mai una parola fuori posto, sempre pronto a dispensare consigli e accorgimenti. Una perdita enorme e un vuoto incolmabile”.

Ancora non sono chiari i reali motivi della morte di Meloni. Intanto, in segno di cordoglio, per domani è stato indetto il lutto cittadino con la chiusura degli uffici comunali e delle scuole. Anche le bandiere saranno poste a mezz’asta.

