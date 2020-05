Come fare il sugo al vino rosso.

Solitamente il vino si usa soltanto per sfumare la carne e per dare una nota in più al piatto. In questa ricetta il vino è invece il protagonista, per questo è necessario sceglierne uno di buona qualità tra quelli che preferiamo. Meglio ancora quando è fatto da gente di fiducia, quell’amico che ci regala i sapori della campagna, come una volta.

Ingredienti: 250 grammi di salsiccia fresca, due bicchieri di vino rosso, una passata di pomodoro, olive verdi e nere, alloro a piacere.

Procedimento: Per preparare questo sugo non c’è bisogno di soffritto. In una casseruola, a fuoco basso, mettiamo a cuocere la salsiccia fresca tagliata a pezzetti e privata del budello. Dopo qualche minuto, possiamo aggiungere le olive nere e verdi. Quando la carne è ben rosolata, aggiungiamo il vino rosso. Basta aspettare due o tre minuti per poi aggiungere la passata di pomodoro e l’alloro. Quando il sugo si rapprende, vuol dire che è pronto.

