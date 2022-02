L’intero ricavato sarà devoluto per gli animali del rifugio Fratelli Minori di Olbia.

Quando la voglia di fare del bene va a braccetto con i social networks, ecco che da un’idea e dall’impegno di una singola persona si può ottenere un grande risultato.

A La Maddalena nasce Bautique Temporary Store, un negozio dove trovare la borsa firmata o un candelabro vintage, dove libri, profumi, oggetti per animali, giocattoli e vestiti, si trasformano in una speranza per i circa 700 cani e le centinaia di gatti ospitati dal rifugio Fratelli Minori.

Bautique, aperto da oggi, è un progetto che parte da lontano grazie all’iniziativa dell’imprenditrice maddalenina Elena De Simei, volontaria presso il Rifugio Fratelli Minori, gestito dalla Lida di Olbia. Lo scorso anno, in piena pandemia, utilizzando risorse personali, crea la pagina Facebook La Bautique, raccogliendo fondi a favore del canile e contemporaneamente promuovendo il riuso di abiti ed oggettistica varia. Nei mesi a venire, con la partecipazione di migliaia di persone in tutta la Gallura, Elena ha raccolto più di 25mila euro, fondi necessari, per pagare le spese cliniche degli animali vittime di incidenti o di abbandoni, che, quotidianamente, transitano presso la struttura di Colcò ad Olbia.

Un’emergenza infinita, che non ha lasciato insensibile la popolazione maddalenina che, acquistando, donando e condividendo l’iniziativa ha permesso a la Bautique di diventare realtà: Elena aprirà le porte del Temporary Store per due settimane, grazie al sostegno di amici e commercianti maddalenini.

“Vi aspetto numerosi presso i locali ex ASL di via Guardia Gellone, resi disponibili gratuitamente dalla famiglia Perrotta ed allestiti grazie all’aiuto dei commercianti di Via Guardia Gellone : Melissa Murri, La Quercia, la vetreria Piu e tanti altri – ha commentato Elena – . Sarà garantito il rispetto delle norme sanitarie vigenti e dell’ingresso contingentato nei locali”.