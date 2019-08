Furto in un’abitazione a La Maddalena.

Hanno approfittato del buio e di una finestra lasciata aperta per lenire il caldo estivo. Il valore del furto non sarebbe eccessivo, ma resta il fastidio per l’azione subita.

I ladri sono entrati, questa notte, in un’abitazione di villeggiatura a La Maddalena. Hanno rubato quello che hanno trovato, in velocità. E, ovviamente, essendo una casa utilizzata solo per l’estate non è che ci fosse chissà quale refurtiva. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.

