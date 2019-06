Il chitarrista degli Eagles a La Maddalena.

Il chitarrista degli Eagles Joe Walsh sbarca a La Maddalena per una vacanza, all’insegna del mare, del sole e del buon cibo. Nei giorni scorsi, la star del celebre gruppo rock ha pranzato nel lussuoso ristorante la “Scogliera”, famoso per per il caratteristico fatto di essere situato a due passi dal mare, tra scogli e insenature, nel bel mezzo dell’affascinante panorama di Porto Massimo e raggiungibile principalmente con un mezzo nautico. Infatti, la rock star statunitense è arrivato direttamente a bordo del suo motoscafo dall’albergo in cui alloggiava in Costa Smeralda, accompagnato dalla sua dolce metà.

“Lui, nonostante sia una leggenda del rock, è stata una persona normale e per bene, molto alla mano e senza nessuna alterigia, del resto come tutti i personaggi famosi che vengono qui da noi”, afferma Andrea Orecchioni, titolare del ristorante. “È venuto con la sua compagnia, hanno mangiato nella nostra zona privé, ed è stato disponibile per degli scatti con le persone che lo riconoscevano”, racconta Orecchioni. “Ha detto poi che tornerà sicuramente perché, quando gli abbiamo chiesto degli sponsor, ha detto che tornerà con la sua chitarra personale”, conclude il titolare Orecchioni.

