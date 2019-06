L’idea dell’ex assessore Belli per La Maddalena.

L’ex assessore al Turismo Gianvincenzo Belli propone all’amministrazione comunale di organizzare un grande evento di marketing territoriale tramite l’invito dei migliori Instagrammer sardi, o anche europei, a La Maddalena.

Gli Instagrammer come professione, altro non sono che gli Instagram Blogger, Instagram Influencer e “Instafamous”, cioè utenti del social network che, condividendo le proprie esperienze con il loro network, sponsorizzano prodotti e brand. Secondo le statistiche, questa strategia rappresenta il maggior marketing di influenza su persone e mercati utilizzato per diffondere un’immagine, un valore, un prodotto, in modo tale da “influenzare” le persone sulle loro scelte e comportamento d’acquisto e, di conseguenza, sulla loro esperienza.

“Organizzare un week end con gli instagrammer nella nostra isola – afferma Belli – comporterebbe un lancio pubblicitario incalcolabile a costi contenuti. La loro grande forza sta nel veicolare immagini dal forte contenuto virale. Basti pensare che sono oltre 700 milioni gli utenti attivi ogni mese a livello internazionale”.

La proposta prevede di invitare gli Instagrammer per passare un week end nell’isola, organizzando un programma dettagliato in base alle caratteristiche e i punti forte che si intende pubblicizzare del territorio: dalle isole dell’arcipelago, a Caprera, fino al centro storico, ma senza tralasciare l’aspetto culinario e anche storico-culturale. Si valuta anche di programmare l’arrivo degli instagram blogger in concomitanza con qualche evento sportivo o musicale.

Molto disponibile all’idea si è dimostrato Massimiliano Guccini, attuale assessore al Turismo, che ha valutato la proposta interessante e dichiarato apertura per un dialogo ed un confronto costruttivo.

(Visited 103 times, 103 visits today)