La Maddalena investe per lo sport: riqualificazione di tutte le strutture

Il progetto per promuovere lo sport a La Maddalena.

L’amministrazione comunale di La Maddalena punta sullo sport con un importante piano di riqualificazione degli impianti della città. E non solo. Il Comune investirà anche sullo sport all’aperto, come la realizzazione di uno street basket.

Saranno riqualificate tutte le realtà sportive isolane, con l’obiettivo di renderle conformi per competizioni di massimo livello. Dopo la realizzazione di due nuovi campi da tennis e la sostituzione del taraflex per la pallavolo, entrambi omologati per le gare internazionali e la sostituzione del manto sintetico dello stadio Pietro Secci, l’amministrazione punta a concludere il progetto della cittadella Sportiva del Salvatore Zichina.

Il campo da calcio diventerà idoneo per le competizioni nazionali e successivamente sarà realizzato un campo a nove ed di un nuovo campo da tennis. Il progetto di completamento è stato finanziato quota parte dall’assessorato regionale guidato dall’assessore Andrea Biancareddu.

“Un progetto atteso da troppi anni che meritava la giusta priorità considerato il carattere di importanza sociale che riveste lo sport – afferma il delegato allo sport Milena Orrù – mettere a disposizione degli atleti strutture adeguate è il miglior modo per mettere le società sportive nelle condizioni di poter puntare a salti di categoria che produrrebbero importanti ritorni di immagine per il nostro pese anche in chiave di turismo sportivo. La sensibilità avuta dall’assessore Andrea Biancareddu nel comprendere l’importanza di raggiungere questo obiettivo è stata indispensabile, grazie al suo impegno a breve potremo iniziare la progettazione e, si spera, i lavori in tempi brevi”.

