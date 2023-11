A Olbia è già Natale, tra pochi giorni arrivano le prime luminarie

Nelle vie di Olbia si montano le luminarie.

A Olbia si respira già l’aria del Natale e saranno montate le prime luminarie. Saranno montate dal 13 al 24 novembre le luci natalizie che illumineranno per quasi un mese la città portando l’attesa magia delle Festività.

Oggi è stata firmata l’ordinanza che prevede il montaggio delle luminarie nelle vie Roma, Redipuglia, Brigata Sassari, Mameli, D’Annunzio, Barcellona, Vittorio Veneto e Aldo Moro. L’ordinanza impone a pedoni e automobilisti di rispettare la segnaletica.

Dopodiché le luminarie saranno installate nei giorni prossimi anche nel centro storico e in via Principe Umberto. Il Natale è molto atteso in città e sono tanti ad amare questa festa. Assieme alle luminarie, infatti, ci sono le diverse iniziative dei privati che nei quartieri tagliati fuori dalle luci natalizie, addobbano le loro case rendendole luminosissime.

