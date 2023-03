La Maddalena in una puntata di un talk show in televisione

La puntata su La Maddalena va in onda su Sportitalia.

La Maddalena protagonista di un talk show in televisione dedicato ai viaggi e al turismo. La nona puntata di S4, ideato e condotto da Floriano Omoboni in onda giovedì 16 marzo alle 17.30 su Sportitalia e subito

dopo su Sportoutoor.tv. Ospite anche il sindaco Fabio Lai, la meravigliosa isola della Gallura che con il suo parco nazionale è uno dei luoghi più amati e visitati d’Italia.

Ospiti della puntata tra importanti player del settore vacanziero: Fabio Candiani, Direttore vendite di MSC Crociere, leader del settore crocieristico, Raffaele Caiazzo di Blu Vacanze, tra i più importanti tour operator d’Italia con oltre 700 agenzie di viaggio e Gabriele Cornalba di Explora Journeys, nuovo brand di crociere di lusso nato dal gruppo MSC, che avvierò la stagione a luglio con il varo della prima nave a Civitavecchia e il viaggio inaugurale tra i magnifici paesaggi dei fiordi norvegesi.

“Insieme a loro faremo un primo bilancio delle mete più ambite di quest’anno e daremo magari qualche spunto ai nostri telespettatori che devono ancora prenotare – dichiara Floriano Omoboni -. Negli ultimi anni, complice il covid, sono molto cambiate le abitudini di viaggio degli italiani: se da un lato la montagna è sempre più scelta anche in estate, dall’altro il mondo crocieristico ha conquistato una fetta sempre più ampia di popolazione anche giovane”.

E a viaggiare sempre più per il mondo sono anche i programmi di Floriano Omoboni. Il canale Sportoutdoor.tv che comprende 5 format (oltre a S4, Ski Magazine, Blu Sport, Mondo Crociera e Hard Trek) è presente infatti sulle smart tv di ultima generazione, da Samsung Tv Plus, visibile in Italia e in Svizzera, a Rakuten TV, presente in Italia, Germania, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, passando per Rllax TV, visibile in 21 paesi del mondo. Tutti i programmi inoltre, trasmessi in un determinato giorno e in una determinata fascia oraria su Sportitalia e su un network di emittenti regionali, grazie all’innovativo sistema HBB TV presente nelle tv di ultima generazione restano disponibili 7 giorni su 7, a qualsiasi ora del giorno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui