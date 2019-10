I rifiuti sotto il parco di La Maddalena.

Il palco per gli spettacoli estivi posizionato dall’amministrazione comunale fin da inizio estate è diventato un punto per accumulo di rifiuti di ogni genere. Ad evidenziarlo sono i tre consiglieri comunali Mauro Bittu, Fabio Lai e Roberto Zanchetta.

“Grave errore – affermano i consiglieri – abbandonare tutta la stagione un palco in piazza Umberto anche quando non ci sono spettacoli. Finito ogni evento andrebbe smontato per garantire pulizia, decoro ma anche sicurezza”.

“Questa scelta turisticamente sbagliatissima – continuano i consiglieri – ha creato un pessimo biglietto da visita. Centinaia di persone continuano a sbarcare ancora oggi dai barconi che ormeggiano presso banchine poste. Ancor peggio abbiamo accolto il prestigioso Palinuro con un ricettacolo di mondezza a pochi passi dal suo ormeggio. Al posto di fare selfie sulla navepensiamo ad accogliere in maniera adeguata i nostri ospiti”.

