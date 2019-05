Lo spettacolo Grease messo in scena a La Maddalena.

Lo spettacolo di Grease messo in scena a La Maddalena dai ragazzi della cooperativa “La Mimosa” è stato un successo sotto tutti i punti di vista. A partire dai ragazzi stessi, che spensierati e felici, hanno recitato e interpretato i ruoli con passione e dedizione. Hanno espresso tutto il loro potenziale, intrattenendo e comunicando con un pubblico numeroso e affascinato dalla naturalezza con la quale si destreggiavano sopra il palco, dimostrando che i limiti non esistono e che i “problemi” sono solo una questione di punti di vista. Hanno recitato, ballato, cantato e strappato genuine risate per quasi due ore, realizzando un progetto teatrale di spessore comunicativo sociale.

Il musical è stato anche un successo di comunità, un segnale di unione tra tutti i cittadini maddalenini, che si sono riuniti numerosi ad assistere lo spettacolo, dimostrando grande attenzione e sensibilità per le tematiche sociali. Come affermato anche dall’amministrazione comunale in maniera unitaria: “Questo è sintomo di una comunità sana, è stato uno spettacolo molto bello e soprattutto aggregante”.

“I ragazzi hanno raggiunto degli obiettivi straordinari, sono stati straordinari insieme agli educatori, è stata una bella sinergia, ci siamo divertiti e soprattutto si sono divertiti loro”, ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociali Maria Pia Zonca.

La presidentessa della cooperativa Norma Rinaldi ha tenuto a ringraziare tutte le persone coinvolte nella realizzazione dello spettacolo, dai tecnici ai ragazzi di “Spazio Giovani”, fino agli insegnanti “che con amore seguono e formano questi ragazzi”. In più, ha tenuto a precisare che “senza le mamme non avremmo potuto fare tutto ciò che abbiamo realizzato, perché con amore, dedizione e passione ci seguono e soprattutto ci danno la possibilità di occuparci dei loro ragazzi”.

Lo spettacolo si è concluso con una frase che fa capire il lavoro, l’impegno e i risultati raggiunti dai ragazzi, espressa dall’educatore Alessandro Mu: “Io, democraticamente, ho deciso che hanno vinto tutti”.

