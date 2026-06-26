Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 addetto al magazzino. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 segretario amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 specialista della gestione e del controllo nelle imprese private (con contratto a tempo indeterminato), 1 operaio addetto alle operazioni di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (con contratto a tempo determinato).

Legge 68.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 13 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

La Maddalena. 1 Addetto agli affari generali

Un’azienda cerca, per la sede di La Maddalena, 1 addetto agli affari generali iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 4 mesi. Domande entro il 2 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto a funzioni di segreteria

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto a funzioni di segreteria iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 25 giugno. Info nel CPI di appartenenza.

Vari cantieri in Sardegna. 1 Carpentiere edile

Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

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