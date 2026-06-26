Il camion perde il carico, traffico in tilt sulla Sassari-Olbia

Circolazione rallentata sulla strada Sassari-Olbia.

La circolazione lungo la statale 729 Sassari-Olbia è stata temporaneamente interrotta in direzione Olbia a seguito di un episodio verificatosi al chilometro 47, nel territorio di Berchidda, dove un mezzo pesante ha perso il carico sulla carreggiata.

Sul posto sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza e la riapertura al traffico. La viabilità è stata deviata lungo la statale 129 al chilometro 46,500 con successivo rientro sulla statale Sassari-Olbia al chilometro 51. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine risultano presenti per la gestione della circolazione e per il progressivo ripristino della normale percorrenza.

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