Appalto parcheggi ad Arzachena, il Tar sospende l’esclusione

Il caso della gestione dei parcheggi ad Arzachena.

La vicenda relativa alla gestione dei parcheggi di Arzachena e del tratto costiero della Costa Smeralda continua a intrecciarsi con il contenzioso amministrativo davanti al Tar della Sardegna. Al centro del procedimento vi è il progetto di riqualificazione e ammodernamento degli stalli a pagamento lungo il litorale e la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano in piazza Segni, per un investimento complessivo stimato in 5,2 milioni di euro e con previsioni di ricavi nell’arco di vent’anni superiori ai 40 milioni.

La gara è stata indetta dal Comune, che ha escluso per due volte il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Aire e Diamond, contestando la mancanza del requisito di idoneità professionale per la gestione del servizio, pur riconoscendo la solidità delle capacità esecutive dei lavori. Il legale delle società, Carlo Careddu, ha quindi presentato ricorso al Tar, impugnando il provvedimento di esclusione.

Il tribunale amministrativo, con una recente decisione cautelare, ha nuovamente sospeso l’esclusione disponendo l’ammissione con riserva del raggruppamento alla fase di valutazione dell’offerta tecnica e successivamente all’apertura delle offerte economiche. Nell’appalto risulta in gara anche un altro raggruppamento composto dalle società Jjp, Ri.An, Pac Sc, Solida e Carletti. L’udienza di merito per la decisione definitiva è stata fissata per il mese di settembre.

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