Le disposizioni del Coc e le raccomandazioni del sindaco di Loiri.

A Loiri Porto San Paolo si è riunito il centro operativo comunale in seguito all’avviso di criticità estrema emesso per questa sera dalla Protezione Civile regionale.

Nella riunione presso nella sede comunale sono state disposte le seguenti misure precauzionali di emergenza. A Loiri Porto San Paolo sospese

le lezioni scolastiche alle 13.30 per le scuole di ogni ordine e grado. In campo anche la la compagnia barracellare con funzioni di protezione civile.

Inoltre dalle ore 17 e 30 verrà chiuso al traffico veicolare e pedonale sul ponte di Azzanidò. Sospeso anche il servizio di raccolta dei rifiuti per la giornata di Sabato 28 novembre(con successiva comunicazione verranno informati i cittadini le date di recupero del servizio).

In corso anche una verifica attraverso le forze in campo di tutte le aree a pericolosità idraulica del territorio. Sono state preallertate le ditte del territorio specializzate in movimento terra e si stanno preparando i mezzi e gli operatori comunali quali Terna, Camion e Pick-up e le adeguate barriere di protezione stradali mobili da utilizzare all’occorrenza.

Il sindaco Francesco Lai raccomanda ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni e nell’ipotesi in cui ci si trovasse in un locale seminterrato o al piano terra, di salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. E’ fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.



