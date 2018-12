Il sindaco Lai e il bilancio delle attività svolte.

Ultimo giorno dell’anno e anche Francesco Lai, il sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo, traccia un bilancio di quello che è stato il suo primo intero anno da sindaco. Lo fa, intanto, giudicando l’operato della sua amministrazione largamente sufficiente “Si può sempre fare meglio – dichiara – e non si finisce mai di imparare, soprattutto nei meandri della pubblica amministrazione”.

Il 2018 è stato l’anno in cui il sindaco Lai ha ricoperto la carica di presidente dell’Unione dei comuni Riviera di Gallura che sta finendo la sua fase di start up e concretizzando i primi servizi svolti in forma associata. Proprio nell’ultimo mese dell’anno, infatti, è partito il Suap, lo sportello unico per le attività produttive, intercomunale, che permetterà di liberare e attrarre nuove risorse per le comunità coinvolte.

La firma della Programmazione territoriale strategica, arrivata nel corso dell’anno, porterà nelle casse del Comune 1 milione e 785 mila euro di fondi regionali. Questo importo verrà utilizzato per implementare la portualità di Porto San Paolo e di ultimare gli interventi di valorizzazione e tutela dell’ecosistema della spiaggia e dello stagno di Porto Taverna.

Nel corso dell’anno appena trascorso sono partiti anche di diversi interventi programmati nel precedente triennio. Quelli per il nuovo serbatoio idrico di Porto San Paolo, che sono già a buon punto, la demolizione e ricostruzione del ponte di via Pertini e i lavori di urbanizzazione del cimitero di Porto San Paolo. A breve partiranno anche i lavori in via Tiziano e quelli di ristrutturazione del centro culturale polivalente a Enas, mentre, l’urbanizzazione di Zappallì-Loiri è, attualmente, ancora in corso di esecuzione.

Il 2018 ha portato anche l’ultimazione dell’impianto di videosorveglianza comunale, costato 70 mila euro. Ha portato la definizione del Puc, ancora in attesa di approvazione definitiva e l’approvazione del progetto preliminare per la nuova scuola di Loiri.

Diversi, inoltre, sono i bandi regionali a cui il Comune ha partecipato negli ultimi mesi, riuscendo a portare a casa 3 importanti finanziamenti. Arriveranno nelle case comunali 58 mila euro per le bonifiche delle discariche presenti nel territorio comunale, 160 mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei due campetti comunali nel villaggio I Fari e 400 mila euro per l’allargamento, la messa in sicurezza della viabilità e la creazione di un percorso ciclo-pedonale dell’accesso sud di Porto Taverna.

Importanti anche i risultati messi a segno nel campo turistico. Nel corso della stagione estiva sono stati garantiti i servizi essenziali nelle spiagge ed attualmente si sta lavorando ad un importante opera di valorizzazione di Porto Taverna, insieme all’Area Marina Protetta, che ne cambierà, in positivo, il volto.

Ricco è stato il calendario delle manifestazioni estive, ma anche di quelle natalizie. Mentre la partecipazione alla Fiera internazionale del wedding a Londra ha posto le basi per l’incremento di una nuova forma di turismo di nicchia. È in corso, infine, la progettazione, insieme all’agenzia Forestas, il parco di Monte Ruju, in cui saranno riattivati i percorsi naturalistici.

“Per il 2019 – conclude il sindaco Lai – intendiamo curare di più le nostre splendide frazioni che non sono state interessate da interventi specifici in questi ultimi anni, cercando di curare il decoro urbano e garantendo gli interventi che risultano necessari”.

