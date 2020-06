Il progetto di Porto Taverna impatto 0.

Firmato presso la sede del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo il contratto per la realizzazione del progetto “Porto Taverna impatto 0” , che consiste in una serie di servizi ecosostenibili, tra cui parcheggio veicolare arretrato rispetto alla spiaggia di Poro Taverna, percorsi naturalistici, servizi di ristoro, strutture per l’educazione ambientale e una passerella panoramica a Porto San Paolo.

Il progetto sarà realizzato a fronte di un finanziamento Regionale P.O.R. FESR 2014-2020 inserito nell’ Obbiettivo tematico 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse” Asse VI “Valorizzazione degli attrattori naturali culturali e turistici” Obbiettivo specifico 6.6.1 “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale” di 700.000 mila euro ottenuto dal Consorzio di Gestione dell’AMP Tavolara Punta Coda Cavallo in data 2 agosto 2016.

Il finanziamento complessivo è di 1.900.0000 così ripartito: 700.000 per la ristrutturazione del locali ex SEP adibiti a “Centro didattico ed eco foresteria del mare”, 700.000 per il progetto “Porto Taverna impatto 0”, il cui contratto verrà firmato il 24 giugno e 500.000 per il progetto “Spiagge ecosostenibili dell’ AMP Tavolara Punta Coda Cavallo nel Comune di San Teodoro”.

