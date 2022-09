L’incidente sulla strada provinciale 14 di Luogosanto.

Una donna, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto uscendo fuori strada. E’ successo in tarda mattinata intorno alle 12:30, sulla strada provinciale 14 all’altezza della frazione di San Leonardo in direzione Luogosanto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, i quali hanno collaborato con i sanitari del 118, che hanno soccorso la conducente, e messo in sicurezza l’area dell’incidente.