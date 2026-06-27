Scuola media di Luogosanto, al via i lavori da 300mila euro

La scuola di Luogosanto sarà riqualificata.

A Luogosanto, l’attenzione è rivolta in queste settimane al plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado, dove è in corso un radicale intervento di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione complessiva della struttura.

Gli interventi.

L’opera, che comporta uno stanziamento economico complessivo pari a 300.000 euro, beneficia di un sistema di cofinanziamento che vede la partecipazione di risorse provenienti sia dal Ministero competente sia dalla Regione Sardegna. Questo investimento punta a risolvere in modo definitivo alcune criticità strutturali storiche dell’immobile, restituendo alla collettività un ambiente di apprendimento rinnovato, sicuro e notevolmente più efficiente dal punto di vista energetico.

Cosa è previsto.

Il nucleo centrale dei lavori si focalizza sul completo rifacimento della copertura dell’edificio. Si tratta di un’operazione indispensabile per sanare i fenomeni di infiltrazione meteorica che nel corso degli anni hanno compromesso la salubrità di alcune aree interne dello stabile. Parallelamente al rifacimento del tetto, il progetto prevede la sostituzione integrale dei vecchi infissi con soluzioni di nuova generazione, capaci di garantire un isolamento termico ottimale e una sensibile riduzione dei consumi. Ulteriori opere collaterali saranno dedicate al potenziamento dei livelli di sicurezza generale e alla conservazione a lungo termine della struttura.

La complessità tecnica del cantiere emerge chiaramente dalle prime fasi operative, che hanno richiesto persino lo smontaggio temporaneo del preesistente impianto fotovoltaico posizionato sul tetto. I pannelli solari verranno riposizionati e messi nuovamente in funzione non appena saranno ultimate le lavorazioni sulla nuova copertura, ripristinando così la capacità di autoproduzione energetica della scuola.

La gestione di un cantiere di tale portata richiede una pianificazione rigorosa e una costante attività di coordinamento che vede impegnati in prima linea l’Ufficio Tecnico Comunale, i progettisti e i direttori dei lavori, insieme all’impresa edile incaricata dell’esecuzione. L’obiettivo primario resta il rispetto stringente del cronoprogramma per assicurare la regolare riapertura dei cancelli in perfetta coincidenza con l’avvio del prossimo anno scolastico, nel mese di settembre.

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