Interventi nella scuola di Luogosanto.

La scuola media di Luogosanto sarà riqualificata. Il Comune ha ottenuto un finanziamento della Regione, nell’ambito del piano Iscol@, di 180mila euro per alcuni lavori di messa in sicurezza dell’edificio. L’amministrazione comunale ha partecipato con un cofinanziamento di 45mila euro dal bilancio comunale.

Grazie a questi fondi i lavori possono cominciare. “Con l’ottenimento di questo finanziamento di 180 mila euro e con il cofinanziamento di 45 mila euro da bilancio comunale – dichiara il sindaco Agostino Pirredda – possiamo intervenire per eliminare le infiltrazioni di acqua dal tetto e sostituire gli infissi. Sono soddisfatto di questo risultato arrivato a fine anno perché appunto ci permette di intervenire alla messa in sicurezza e all’efficientamento delle aule situate al primo piano che erano rimaste escluse da un altro intervento realizzato da noi in precedenza.

“Ringraziamo Biancareddu per aver inserito la nostra richiesta fra gli interventi prioritari consentendoci di dare risposte immediate alle necessità della nostra scuola – aggiunge -. Ci da modo di rendere agli studenti e al personale scolastico ambienti più sicuri e maggiormente vivibili. L’edificio necessità anche di altri interventi per i quali abbiamo predisposto delle progettazioni mirate ed inviato le richieste di finanziamento”.