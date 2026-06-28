Olbia, le previsioni meteo per lunedì 29 giugno 2026

Le previsioni meteo per Olbia.
A Olbia le previsioni indicano per la giornata di lunedì 29 giugno condizioni di tempo stabile e cielo sereno, con il sole presente per l’intero arco della giornata.
Secondo le rilevazioni di 3bMeteo, le temperature oscilleranno tra una minima di 24 gradi e una massima che potrà raggiungere i 31 gradi. I venti risulteranno deboli o moderati nelle ore mattutine, provenendo da nord-ovest, per poi intensificarsi nel pomeriggio con provenienza da est-nordest. Le condizioni del mare sono previste poco mosse lungo il litorale.