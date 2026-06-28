Pro Volley Olbia, apre l’Area Beach a Bados: via ai tornei

La stagione della Pro Volley Olbia.

Con il termine della stagione indoor, la Pro Volley Olbia ha avviato una nuova fase di attività estiva puntando sul beach volley e sull’ampliamento dell’offerta sportiva sul territorio. A Bados, infatti, è stata allestita la PVO Area Beach, uno spazio dedicato alla pratica della disciplina sulla spiaggia, che segna il ritorno del beach volley a Olbia dopo la pausa dello scorso anno. L’iniziativa, secondo quanto comunicato dalla società, è rivolta sia agli atleti già tesserati sia agli appassionati che intendono avvicinarsi a questo sport, con un calendario di appuntamenti che prenderà il via lunedì 29 giugno con il primo torneo estivo.

Il progetto si inserisce nel percorso di crescita della Pro Volley Olbia, che nella sua seconda stagione di attività ha registrato un incremento del numero di tesserati pari al 46 per cento rispetto all’anno precedente, con gruppi impegnati nei campionati regionali e provinciali, sia maschili che femminili, nelle categorie senior e giovanili. Lo sviluppo dell’attività è stato sostenuto anche dalla collaborazione con la Golfo Aranci Volley, che ha contribuito ad ampliare la proposta sportiva e a coinvolgere atleti di diverse fasce d’età, rafforzando la presenza della pallavolo nell’area della Gallura.

Con l’apertura della PVO Area Beach, la società prosegue nella strategia di garantire continuità all’attività sportiva durante tutto l’anno. La Pro Volley Olbia risulta attualmente l’unica realtà del territorio gallurese ad aver strutturato un progetto stabile dedicato al beach volley. Parallelamente all’attività estiva, lo staff tecnico è già impegnato nella programmazione della prossima stagione indoor, prevista a partire da settembre, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e consolidare ulteriormente il progetto sportivo.

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