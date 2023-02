Il sindaco di Monti celebra la Cantina del vermentino

La Cantina del vermentino di Monti ha approvato il bilancio con 4,5 milioni di utili, per questo traguardo il sindaco ringrazia suo padre vicepresidente scomparso a novembre. Per anni Giovanni Maria “Mimmieddu” Mutzu ha avuto a cuore la vita della cantina ed è a lui che il figlio Emanuele ha pensato per questo traguardo raggiunto. “Ieri pomeriggio l’assemblea della Cantina del Vermentino ha approvato il bilancio di esercizio 2021/2022 – scrive il sindaco di Monti, riferendosi al padre -. Un momento che attendevi con trepidazione perché avrebbe rappresentato per il Cda, per la cantina e per il paese un risultato storico“.

“Hai lavorato incessantemente per dodici anni per la cooperativa. Ieri l’obiettivo è stato raggiunto: oltre 11.000.000 di fatturato! Oltre 4.500.000 di utili da dividere ai soci! Era il tuo sogno – conclude Emanuele Mutzu -. Il presidente e l’assemblea ti hanno ricordato e so che anche tu eri presente a lavorare dietro le quinte come sempre. Grazie Babbo per il tuo lavoro”.