I tamponi fatti a Monti.

I casi positivi a Monti presi in carico dalla ATS Sardegna attualmente sono sei. Uno si trova ricoverato in ospedale, mentre sono in isolamento domiciliare. Nel corso della settimana la ATS ha effettuato circa quindici tamponi sui residenti, alcuni già processati con esito negativo mentre per gli altri si attendendo ancora gli esiti.

“Invito i cittadini ad assumere comportamenti più prudenti rispetto al passato e a rimanere in isolamento presso le proprie abitazioni, contattando immediatamente il proprio medico di base, qualora si presentassero sintomi febbrili o comunque riconducibili al Covid-19″, ribadisce il sindaco Emanuele Mutzu.

