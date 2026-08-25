Olbia accoglie le reliquie di Santa Teresina di Lisieux

Le reliquie di Santa Teresina di Lisieux arrivano a Olbia.

Olbia si prepara ad accogliere le reliquie di Santa Teresa di Lisieux, conosciuta anche come Santa Teresina del Bambino Gesù, in occasione del centenario della Giornata Missionaria Mondiale. L’iniziativa è promossa da Missio Tempio-Ampurias e si inserisce in un percorso dedicato alla dimensione missionaria della Chiesa, in vista del prossimo ottobre missionario.

La ricorrenza celebra i 100 anni dalla prima Giornata Missionaria Mondiale, istituita nel 1926. L’idea nacque dall’Opera della Propagazione della Fede, che, raccogliendo una proposta del Circolo missionario del Seminario di Sassari, si rivolse a Papa Pio XI per chiedere l’istituzione di una giornata annuale dedicata al sostegno dell’attività missionaria della Chiesa universale. La proposta fu accolta e nello stesso anno venne celebrata la prima Giornata Missionaria Mondiale per la propagazione della fede. Da allora l’appuntamento è stato fissato nella penultima domenica di ottobre, all’interno di quello che è tradizionalmente considerato il mese missionario per eccellenza.

Gli appuntamenti a Olbia.

In questo contesto si inserisce la visita delle reliquie di Santa Teresina, figura particolarmente legata alla dimensione missionaria attraverso la sua spiritualità. La giornata di mercoledì 26 agosto sarà caratterizzata a Olbia da diversi momenti di preghiera, celebrazione e approfondimento. Il primo appuntamento è nella chiesa di Nostra Signora della Consolata. Alle 12 è prevista l’esposizione del Santissimo Sacramento, seguita dall’accoglienza delle reliquie e dalla preghiera dell’Angelus. Nel pomeriggio, alle 15, saranno disponibili confessioni e momenti di adorazione personale. Alle 17 sarà invece recitato il Santo Rosario meditato, mentre alle 18 verrà celebrata la Santa Messa, completando la prima parte della visita.

Le reliquie si sposteranno quindi nella parrocchia Nostra Signora de La Salette di Olbia. Qui alle 19 è in programma una nuova celebrazione eucaristica. A seguire, alle 20, si terrà una catechesi missionaria dedicata a Santa Teresina, con un momento di riflessione sulla sua spiritualità e sul significato della missione nella vita della Chiesa. Il programma proseguirà anche giovedì 27 agosto, ancora nella parrocchia Nostra Signora de La Salette, dove alle 8 sarà celebrata la Santa Messa.

La prossima tappa sarà a Lu Bagnu.

Dopo gli appuntamenti nel capoluogo gallurese, le reliquie proseguiranno il loro percorso verso Lu Bagnu, nella parrocchia intitolata proprio a Santa Teresina di Lisieux. A sintetizzare il senso della sua testimonianza è una delle espressioni più conosciute attribuite a Santa Teresina: “Voglio passare il mio Cielo a fare del bene sulla terra”.

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