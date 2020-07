Tolti gli alberi di via Imperia a Olbia.

Non saranno stati i prati d’erba della leggendaria via Gluck, ma in Zona Bandinu, ad Olbia, gli alberi di via Imperia erano un’istituzione. Le piante pluridecennali, una quindicina in tutto, rappresentavano un baluardo di verde in mezzo ad uno dei quartieri storici della città. Un angolo in cui, nei mesi in cui la calura estiva imperversa, si poteva trovare un po’ di refrigerio nel percorso tra una commissione e l’altra.

E, invece, nella mattinata di oggi, 31 luglio, la riqualificazione di Zona Bandinu è partita proprio da loro. O meglio, dal loro abbattimento. Gli alberi di via Imperia, infatti, non ci sono più. Sono stati eliminati in nome di un progetto che prevede l’allargamento della sede stradale e la conseguente eliminazione dell’aiuola che fa da spartitraffico.

Forte lo sgomento della popolazione che si chiede se e quando verranno sostituiti, anche se alberi di quell’età, di fatto, sono insostituibili. L’assemblea di quartiere con la partecipazione del sindaco Settimo Nizzi, prevista per le 19 di martedì 4 agosto, si preannuncia infuocata e non solo per la mancanza d’ombra.

