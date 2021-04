Aggressione contro un uomo a Olbia.

Un anziano di Olbia è stato aggredito a pugni in strada. E’ accaduto questo pomeriggio intorno alle cinque in via Mameli, quando l’uomo, un 64enne, stava percorrendo la strada ed è stato improvvisamente assalito da un nigeriano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olbia, allertati da un testimone che ha assistito la scena. Lo straniero, armato di coltello, alla vista dei militari ha provato a estrarlo per tentare di resistere all’arresto. Fortunatamente, l’uomo è stato fermato grazie all’ausilio di uno spray urticante. L’anziano aggredito ha riportato dei danni al volto e si trova ora al pronto soccorso di Olbia per ricevere le cure mediche. I carabinieri stanno indagando sul movente della brutale aggressione.

