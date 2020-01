Il traffico su via Roma a Olbia.

Non capita spesso di stare mezz’ora in colonna in auto a Olbia d’inverno. Di sentirsi intrappolati sulla strada della propria città. Ecco perché gli ennesimi lavori di asfaltatura della rotonda alla fine di via Redipuglia gettano il traffico nel caos.

Clacson, motori che rombano, qualcuno che tenta una gincana, che sbuffa e borbotta. A far arrabbiare, soprattutto, gli automobilisti è l’assenza di comunicazione preventiva dei lavori di asfaltatura. E così per alcuni tornare a casa a fine della giornata diventa un incubo.

(Visited 217 times, 220 visits today)