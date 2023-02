Olbia è un cimitero di auto, diverse segnalazioni in città

Troppe auto abbandonate a Olbia.

Olbia è un cimitero di auto, abbandonate in molte strade della città. Anche in centro. Una situazione di degrado che ha fatto storcere il naso da tempo a tanti residenti e che a causa di ciò è diventato ancora più difficile trovare un parcheggio.

Molte di queste auto abbandonate si trovano a pochi passi dal centro storico. Diventa facile distinguere poiché sono spesso malconce a causa del tempo o distrutte da incidenti o atti vandalici. Un caso emblematico è il triste spettacolo offerto dalle macchine abbandonate a fianco alla piazza Ennio Roych, in via Pisa, dopo il crollo di un cornicione. Altre due in via Bonaventura e in via Paolo Borsellino, ormai lì da parecchio tempo e divorate dalle intemperie.