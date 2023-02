Strada di Monte Pino, Provincia sotto accusa: “Non ha fatto i lavori”

Tra 25 giorni nuova riunione sulla strada di Monte Pino.

L’alluvione del 2013 ha cancellato la strada di Monte Pino, causando anche vittime e da allora l’intervento della sua ricostruzione non vede ancora la fine. Nella giornata odierna si è tenuto un incontro con l’assessore ai Lavori Pubblici proprio sul tema, dove sono emersi i malumori verso i lavori infiniti di quel tratto.

Il tavolo è stato convocato dall’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, con il fine di fare un nuovo impulso per concludere nei tempi più rapidi il percorso verso la riapertura della strada di Monte Pino, il vicepresidente della Giunta e assessore alla Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino, hanno riunito i vertici di Anas e della Provincia della Gallura. Al tavolo hanno preso parte anche i consiglieri regionali del territorio.

Dalla riunione è emerso che il sub commissario Pietro Carzedda ha fatto sapere che ieri è stato aggiudicato l’appalto per la progettazione definitiva ed entro 25 giorni, la società aggiudicataria completerà lo studio di fattibilità. Dopo di che ci sarà una nuova riunione per sapere quanti dei fondi saranno necessari per finire la strada. L’Anas, invece, ha comunicato che terminerà il suo cantiere entro l’estate.

Ancora oggi, infatti, nonostante i fondi stanziati negli anni non si conosce ancora la data di fine dei lavori del cantiere di competenza della Provincia. Sulla questione si sono sollevate parecchie voci, da diverse parti politiche. E’ intervenuta anche l’onorevole Annalisa Manca, di Fratelli d’Italia, che considera “un fatto gravissimo, infatti, che a distanza di 10 anni dall’alluvione del 2013, che ha causato il crollo della SP 38, portando con se diverse vittime ed interrompendo un importante arteria di collegamento tra Olbia, Calangianus e Tempio”.

“Fin dal mio ingresso in Consiglio Regionale, avvenuto pochi mesi fa – prosegue – ho indicato tra le priorità, della mio mandato politico, quella di incalzare gli enti competenti al fine di imprimere una decisiva accelerata verso la realizzazione delle opere di messa in sicurezza della strada di Monte Pino, la quale costituisce un’opera strategica per il collegamento e lo sviluppo dell’intera Gallura”.

“Vigilerò sul rispetto di queste tempistiche – fa sapere il consigliere regionale del M5s, Roberto Li Gioi – perché i galluresi meritano delle certezze e devono sapere quando partiranno finalmente anche le opere di competenza della Provincia, mentre l’Anas ha confermato che i lavori di sua spettanza termineranno a fine estate. In ogni caso la Regione si è impegnata a erogare i fondi che saranno necessari”.

Anche il consigliere regionale Giuseppe Meloni (Pd), ha condannato i ritardi nei lavori della strada di Monte Pino. “Non hanno più nessuna giustificazione – dice – 9 anni e mezzo dopo il crollo, e con ulteriori 6 milioni e 500 mila euro già stanziati, ancora non è certa la data in cui all’utenza verrà restituita la percorribilità dell’arteria che collega Olbia e Tempio. La convenzione tra Regione e Provincia per la realizzazione delle opere risale al 2019, solo nel 2021 è stato approvato il piano finanziario e a gennaio del 2022 i fondi sono arrivati in Provincia. È passato quindi un altro anno ancora, e attualmente la Provincia è in fase di aggiudicazione delle opere minori che andranno ad integrare quelle di maggiore entità che l’Anas dovrebbe completare entro l’estate”.

Lo stato dei lavori della strada crollata.

“Un incontro – dichiara l’assessore Pierluigi Saiu – che è servito a confermare l’impegno comune delle istituzioni per risolvere una situazione difficile che va avanti da troppo tempo. Oggi Anas ha riferito sullo stato d’avanzamento del cantiere, che procede dopo tante vicissitudini. La Provincia della Gallura ci ha invece comunicato di aver affidato l’appalto per la progettazione delle opere di propria competenza. Abbiamo deciso di riunirci nuovamente tra un mese quando avremo a disposizione il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente agli interventi della Provincia, abbiamo però confermato fin da subito l’impegno della Regione a dare copertura ai maggiori costi che dovessero presentarsi. Andremo avanti con prudenza e determinazione, ma senza fare sconti. Il territorio attende da troppo tempo”.

“Era fondamentale fare un incontro su questa strada, importante per il territorio, che sta rischiando di diventare un’incompiuta. Dovevamo fare una fotografia della situazione attuale e stabilire un cronoprogramma, anche di incontri intermedi, che consentano di accelerare i tempi, perché non si può più aspettare”, dichiara l’assessore Giuseppe Fasolino.