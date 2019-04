Si sposeranno davanti a migliaia di fan.

Sono state più di 3000 le coppie che hanno contattato Jovanotti per proporsi per il Jova Beach Wedding. Tutti hanno seguito alla lettera le indicazioni fornite dal cantante per poter esser la coppia del Jova Beach.

La coppia fortunata di Olbia è composta da Bruna Orsini e Claudio Cossu, entrambi giovanissimi olbiesi. Si sposeranno ufficialmente a settembre in chiesa ma il 23 luglio diranno il loro “Si” davanti a Jovanotti e migliaia di fan.

“In realtà in questo momento siamo in Austria per un festival di musica elettronica, abbiamo deciso di regalarcelo come viaggio di nozze anticipato”- dice Bruna. la futura sposa- “Eravamo nel bel mezzo di un party sulla neve, quando sono arrivate le prime telefonate e messaggi da amici e parenti che hanno seguito l’estrazione in diretta, stiamo ancora realizzando, non ci sembra vero. Siamo felicissimi”.





