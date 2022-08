Va in pensione il capo reparto dei vigili del fuoco di Olbia.

Stamane i vigili del fuoco di Olbia hanno salutato il capo reparto Eugenio Degortes, che dalle ore 8 è ufficialmente in pensione. Degortes ha prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1981/82.

Arrivato al comando di Sassari nel 1990, Degortes ha trascorso gran parte della sua carriera professionale e della sua vita presso il Distaccamento di Olbia del Comando provinciale di Sassari, dove chiude la sua carriera lavorativa come capo turno del turno D.

Autista di 4° grado, S.A.F. 2A, si è sempre distinto per impegno e dedizione in tutti i ruoli e in tutte le mansioni da lui espletate. Nel corso della sua carriera gli sono stati infatti riconosciuti Elogi: per aver salvato, nel 2006, un ragazzo rimasto intrappolato all’interno di un furgone travolto dall’esondazione di un torrente in piena; a Loiri Porto San Paolo, Elogio, con la squadra, il 23 marzo 2006, per soccorso a persona che tentava il suicidio; Compiacimento del componente del Nucleo di coordinamento delle opere provvisionali della Direzione regionale Abruzzo per i lavori di messa in sicurezza svolti presso la chiesa di san Bartolomeo e Santa Chiara nel comune di Paganica, nel 2009, a seguito del terremoto in Abruzzo.

Il comandante di Sassari, ingegner Monopoli, lo ringrazia pubblicamente per il lavoro svolto in questi anni e gli rivolge un affettuoso augurio per il futuro, circondato dall’affetto della famiglia e degli amici più cari, a nome di tutto il personale del comando dei vigili del fuoco di Sassari.