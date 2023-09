La nuova Via Crucis a Olbia.

Questa sera, alle ore 18, sarà presentata e benedetta da monsignor Roberto Fornaciari, nuovo vescovo di Tempio-Ampurias, la Via Crucis artistica collocata recentemente nella chiesa di San Michele Arcangelo a Olbia.

L’opera è stata ideata nel laboratorio artistico di Sassari del maestro ceramista Marco Silecchia, che ha curato ognuna delle 15 stazioni dalla creazione dei bozzetti fino alla completa realizzazione della ceramica.

Le prime 14 stazioni collocate sopra i 14 pilastri della chiesa, sono delle forme con altezza poco inferiore al metro e una larghezza di circa 50 centimetri, mentre la quindicesima stazione, la Risurrezione, collocata sul portale principale della facciata chiesa rivolta verso oriente, misura circa 1,75 metri in altezza per circa 1,90 metri in larghezza.

L’opera della Via Crucis è un altro importante elemento che si inserisce nella realizzazione della chiesa di San Michele Arcangelo e del suo complesso parrocchiale, la cui costruzione è stata avviata nel 2013, e che attraverso diverse fasi di cantiere prosegue tuttora. La stessa chiesa, completata dal punto di vista strutturale, manca ancora della piena realizzazione di vari elementi artistici e liturgici, necessari per dare compiutezza al progetto originario, e renderlo pienamente leggibile in tutta la sua articolata originalità.

Dopo aver benedetto la Via Crucis il vescovo monsignor Roberto Fornaciari, presiederà la solenne Messa in onore di San Michele alle ore 19. Sarà la prima celebrazione ufficiale del nuovo Vescovo nella città di Olbia, dopo il suo insediamento a Tempio, se non si tiene conto della sua ordinazione episcopale avvenuta lo scorso 16 settembre proprio nel sagrato di San Michele Arcangelo.

Domenica si farà la processione in onore di San Michele seguendo il tradizionale percorso con partenza alle 17:30 dalla chiesa di Sant’Antonio in via Aspromonte, seguita dalla Messa all’arrivo in San Michele. Lunedì infine, alle 18:30 la Messa nell’anniversario della consacrazione della chiesa.

