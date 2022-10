Prosegue il progetto di Avis Olbia.

Altre tre aziende di Olbia aderiscono al progetto di Avis Olbia e dei sindacati locali Sambene e Tribagliu. Questa mattina, nonostante il maltempo, 30 volontari si sono presentati all’autoemoteca per donare il sangue.

Si tratta di Dolce Vita café, Eurospar, Fara Q8. Hanno donato sia titolari e collaboratori, oltre agli amici e i parenti. Soddisfatto il presidente di Avis, Gavino Murrighile, promotore dell’iniziativa. “Una mattina all’insegna dell’amore per la propria città, della gioia del dono e del piacere dello stare insieme perseguendo lo stesso scopo – ha dichiarato sui social -. Ho qualche dimestichezza con le aziende, e con le dinamiche delle stesse, per potere asserire, senza ombra di smentita, che quando le aziende sono governate da imprenditori illuminati, tutto diventa facile e le difficoltà si declinano in opportunità.Non è sfuggito, ad un osservatore attento, oltre al valore assoluto del dono, anche il modo con il quale tutti i presenti si sono approcciati all’evento: con una convinta spinta motivazionale, con la gioia di partecipare ad una festa etica”.