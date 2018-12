Pericolo in via Agrigento.

Fossi e buche in tutto il quartiere di zona Bandinu a Olbia. Buche che al buio, la sera, rischiano di non essere viste e costituire così un pericolo per chi guida, soprattutto con il motorino o in bici. Le segnalazioni dei cittadini ci portano in diverse zone del quartiere. Ma in via Agrigento c’è una grossa buca, rattoppata da alcuni cittadini che hanno inserito del cartone all’interno. Via Agrigento è anche la via dell’ufficio postale n.2 della zona, una via molto trafficata. E quindi un pericolo all’ordine del giorno.

Da via Agrigento si va più avanti verso via Imperia, via Venafiorita e Via Vicenza dove la strada sembra un gruviera e i marciapiedi sono impraticabili per i pedoni e le mamme con passeggini. Si cambia strada ma è il problema è lo stesso. Il quartiere si presenta malmesso agli occhi di residenti e commercianti ormai rassegnati. Il manto stradale è rovinato, le buche sono state rattoppate alle “benemeglio” con la conseguenza di dislivelli che si sono creati sulla strada e che rappresentano un pericolo serio per auto, bici e moto.

