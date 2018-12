La ricetta degli acciuleddi, gli intrecci di pasta dolce

La ricetta.

Gli acciuleddi sono intrecci di pasta dolce, che poi vengono passati nel miele, per essere consumati in famiglia o offerti nelle numerose feste che caratterizzano questo periodo. Vediamo una delle tante ricette in Gallura.

Ingredienti:

150 g di semola fine + 150 g di farina 00

80 g di zucchero

60 g strutto o burro

1 uovo

Vino dolce e acqua

Miele e diavoletti

Preparazione:

Sbattere l’uovo con lo zucchero e lo strutto. Allungare il composto con una spruzzata di vino dolce ed eventualmente un po d’acqua (l’acqua si aggiunge nel caso il vino dolce non fosse sufficiente per ammorbidire l’impasto). Versare nella farina in 2 o 3 volte, impastando fino a ottenere una pasta morbida e compatta. Far riposare in frigo almeno mezz’ora avvolta nella pellicola.

Trascorso il tempo, si ricavano dall’impasto dei bastoncini molto sottili e lunghi almeno 40 cm. Unite le estremità e attorcigliate dando leggermente forza sul piano, poi unire nuovamente i due capi.

Friggere gli acciuleddi in olio di semi e far asciugare l’olio in carta per fritti. Cospargere di miele aromatizzato a piacere con scorza d’arancia e diavoletti colorati.

