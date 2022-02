L’ex sindaco di Olbia sospende il suo account.

Dopo l’hackeraggio del suo profilo l’ex parlamentare ed ex sindaco di Olbia Gian Piero Scanu si è visto costretto ad annunciare ai suoi contatti la cancellazione del suo account sui social, attraverso un post sul suo profilo personale.

“Prima di procedere con la sospensione del mio profilo – spiega Scanu – vorrei ringraziare tutte le persone che in questi anni, anche attraverso i social, mi hanno sostenuto e trasmesso vicinanza e supporto, nonostante le battaglie scomode e impegnative”.

Il politico ha spiegato di aver utilizzato meno i social, per paura di alcuni attacchi informatici. “Mi trovo per varie ragioni a utilizzare sempre meno questo strumento comunicativo – prosegue -. Ciò espone i miei account a una maggiore possibilità di hackeraggio o di violazioni. Per questo motivo, lo renderò inattivo, ma non lo avrei fatto senza prima ringraziare chi ha avuto rispetto e contezza di ogni mia parola pubblicata e di ogni mia azione”.