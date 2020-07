I lavori tra via Imperia e via Argentina a Olbia.

Rifacimento della segnaletica in zona Bandinu a Olbia. Da questa mattina gli operai sono al lavoro nelle strade tra via Imperia e l’incrocio di via Argentina.

Si sta procedendo a ridisegnare sull’asfalto sia i parcheggi, sia le strisce delle corsie e quelle pedonali, che risultavano sbiadite ed illeggibili. Un intervento che segue quello già avvenuto nei mesi scorsi in diverse altre parti della città.

Ovviamente non sono mancati alcuni rallentamenti per gli automobilisti di passaggio ma tutto sommato i disagi sono nella norma. Il cantiere dovrebbe terminare in questi giorni e completare con il rifacimento della segnaletica orizzontale e la verifica di quella verticale.

