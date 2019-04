Il guasto in via Faenza.

Le squadre di Abbanoa sono impegnate da questa mattina nella riparazione di una condotta distributrice idrica in via Faenza, ad Olbia.

L’intervento è in corso dalle prime ore della giornata ed è stato necessario chiudere l’erogazione del servizio idrico nella stessa via Faenza e nelle vie limitrofe. I tecnici di Abbanoa si stanno attivando per limitare al massimo il disagio, completare la riparazione della condotta nel più breve tempo possibile e ripristinare il servizio.

A seguito dell’intervento potrebbero verificarsi sporadici fenomeni di torbidità.

