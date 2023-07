Il Molo Brin diventa un porto per mega yacht, rivoluzione a Olbia

Cambia il Molo Brin con la riqualificazione e la trasformazione ad approdo per yacht.

L’ex magazzino del Molo Brin sarà riqualificato e il “porto vecchio” diventerà un approdo per mega yacht. Se il destino dei moli, che un tempo ospitavano il porto commerciale e turistico della città, era già scritto, la novità è che ora siamo a un passo decisivo.

La nuova riorganizzazione per lo sviluppo della nautica da diporto di alto livello nel golfo di Olbia è stata annunciata dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sardegna. Due importanti temi sono stati affrontati durante la riunione di oggi.

In merito al porto di Olbia, il Comitato di Gestione ha deliberato il rilascio di una concessione trentennale alle aree demaniali marittime del Molo Brin, inclusa l’ex magazzino portuale, alla società Quay Royal. L’obiettivo è la realizzazione di un approdo dedicato alla nautica da diporto. Questa iniziativa rafforzerà il ruolo di Olbia come un importante punto di riferimento per i mega yacht nella regione della Gallura.

Ulteriori adeguamenti tecnici e funzionali sono previsti nei moli Vecchio e Bosazza per favorire la destinazione a nautica da diporto. La riqualificazione degli spazi consentirà la presenza di 17 nuovi posti barca per imbarcazioni da 45 a 140 metri di lunghezza. L’ex magazzino portuale sarà sottoposto a riqualificazione rispettando le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, e una volta recuperato potrà ospitare gli uffici di gestione del porto, servizi e locali per la ristorazione.

