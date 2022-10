L’appello della famiglia a Olbia.

Momenti di apprensione a Olbia per la scomparsa di Natalina Zori, che manca da casa da questo pomeriggio, alle 16. La donna si è allontanata dalla sua abitazione di via Salvatore Petta in zona San Nicola, facendo perdere le sue tracce.

Al momento della sua scomparsa, la donna indossava dei pantaloni a pinocchietto nero e grigio, ma non si conoscono altri dettagli sull’abbigliamento. A diffondere l’appello sui social la famiglia. “Chiunque abbia notizie può chiamarci con urgenza al 3926495405 o al 3452415577 ad Andrea Pau”.