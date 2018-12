Il costo del piano Technital per Olbia.

Ammonta a 156milioni la cifra del progetto Technital per la messa in sicurezza della città di Olbia. Tempo sei mesi per avere in mano un progetto definitivo che allontani definitivamente dalla città quel rischio idrogeologico, che ha causato danni ingenti, anche in termini di vite umane.

Un progetto contrapposto al piano Mancini, considerato dannoso per la comunità.

“Abbiamo già mostrato, con la videosimulazione, la differenza tra il nostro progetto e il piano Mancini – ha detto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -. La Regione ha presentato modifiche a più mani, che rappresentano anche un costo economico notevole”. Con queste parole Nizzi annuncia anche il referendum di febbraio. “Si farà. È un atto di democrazia, così i cittadini potranno dire la loro su questioni importanti che riguardano la comunità in prima persona”.

