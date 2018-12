Incendio in un appartamento di via Mantova.

E’ successo questa mattina un incendio, intorno alle 10, in un appartamento di via Mantova a Olbia, nel quartiere di Poltu Quadu a Olbia. I vigili del fuoco, una volta ricevuta la richiesta di soccorso, hanno inviato tempestivamente sul posto due squadre, precisamente le squadre 7A e 7B con l ‘autoscala. Un probabile corto circuito, all’origine dell’incendio.

Sul posto gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza gli occupanti dell’appartamento, in tutto 4 persone fra cui 2 minori soccorsi dal 118 presente sul posto. Poi una volta spento l’incendio hanno provveduto a effettuare le verifiche alla struttura interessata dall’evento. Gli occupanti dell’appartamento, in via precauzionale, sono stati accompagnati al pronto soccorso per una probabile lieve intossicazione.

