Il progetto per la valorizzazione del formaggio.

Si chiama “Pizzinnos, lo sapevate che i supereroi mangiano sardo?” l’evento organizzato dal Centro per l’infanzia del Cipnes, “I Folletti di Kines”, in collaborazione con Insula, finalizzato alla valorizzazione e alla promozione delle filiere agroalimentari identitarie della Sardegna.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo, alle ore 10, presso i locali dei Folletti, dove, alla presenza del presidente del Cipnes Mario Gattu, della direttrice del Centro Pina Sanciu e dei genitori, i bambini vedranno come “nasce” il formaggio. Accompagnati da due esperti, i bimbi assisteranno a tutte le fasi di lavorazione e apprenderanno le proprietà salutari delle carni ovine e dei formaggi da allevamenti a pascolo brado; le fondamentali proprietà probiotiche dei latti fermentati; le caratteristiche antiossidanti, epatoprotettive e antinfiammatorie del carciofo, dell’olio extravergine di oliva e dello zafferano. Ovviamente tutto made in Sardegna.

Diversi studi hanno, infatti, evidenziato che la longevità del popolo sardo è legata alla genetica, all’ambiente, allo stile di vita, ma anche alla dieta sardo-mediterranea, ovvero a un regime alimentare ricco di cibi salubri e con importanti proprietà nutraceutiche.

Il progetto è destinato ai bambini dai tre ai cinque anni della scuola dell’infanzia, i quali avranno la possibilità di riflettere sull’alimentazione, sui processi di trasformazione degli alimenti e sull’importanza della natura, perché da una natura incontaminata e da un’alimentazione sana ed equilibrata dipende il nostro benessere psico-fisico.

Per le attività, verrà ovviamente privilegiato il gioco inteso come esperienza e dimensione sociale del fare, poiché giocare insieme (esattamente come mangiare insieme), rappresenta per il bambino la condizione ideale per conoscersi e conoscere, per sentirsi rassicurato e accolto, per pensarsi come soggetto con idee, emozioni ed esperienze da vivere e condividere.

La giornata del 6 marzo sarà la prima di una serie di eventi alla scoperta dei valori emozionali e dei contenuti che rendono la Sardegna e le produzioni agroalimentari uniche per tipicità e valori nutrizionali.

Nel prossimo appuntamento, la cui data è ancora in fase di definizione, si parlerà del miele di Sardegna.

