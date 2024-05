Grande successo per il corso di Gallurese a Calangianus: 20 gli attestati

Il corso di Gallurese si è svolto nella biblioteca di Calangianus.

Grande successo per il corso di formazione di Gallurese a Calangianus. Ne dà notizia il sindaco del paese, Fabio Albieri, il quale ha fatto sapere che il corso, durato 30 ore con lezioni frontali, ha permesso a un gruppo di 20 allievi di imparare la lingua.

Il corso di formazione in Gallurese si è svolto nella Biblioteca Comunale di Calangianus, dalla docente Anna Maria Giagheddu per conto dell’Istituto Chircas all’interno del progetto “Abbrimu li Janni di la Linga”, finanziato dalla Regione Sardegna e fortemente voluto dall’amministrazione comunale per salvaguardare una delle lingue più storiche della Sardegna e dell’Italia e dove Calangianus rappresenta uno dei centri più importanti.

Gli studenti hanno appreso regole ortografiche e grammaticali della lingua Gallurese in un full immersion, conclusosi lo scorso venerdì 3 maggio, con l’esame finale e con la consegna degli attestati. ”Sono veramente soddisfatto della buona riuscita del corso, ringrazio Anna Maria Giagheddu per l’ottima fruizione del progetto – ha detto il sindaco Fabio Albieri – poiché il tutto va di pari passo con la volontà della nostra amministrazione di non lasciare per strada questo tesoro linguistico e culturale che c’è stato lasciato in eredità dai nostri avi è per questo motivo che ho deciso di partecipare all’ultima lezione e di consegnare personalmente gli attestati ai corsisti, che in prima persona hanno fortemente richiesto l’attivazione di altri corsi e altre attività”.

