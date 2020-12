Il video di Natale dei Vigili del fuoco.

C’è anche Olbia nel video del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per augurare buon Natale. Molte immagini, tra cui quelle di apertura, sono state realizzate ad Olbia come omaggio agli 80 anni della presenza in città del Corpo.

