Il Mossa apre le porte della scuola: open day al liceo scientifico di Olbia

Gli open day al liceo Mossa di Olbia.

Nell’ambito delle attività relative all’orientamento in ingresso, il Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mossa” di Olbia, ha il piacere di invitare le famiglie e gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie superiori di primo grado all’evento di “Scuola Aperta – Open Day” che sarà organizzata nella giornata di mercoledì 20 dicembre 2023 dalle 15 alle 18, presso la sede centrale in Via Campidano.



In quest’occasione verranno presentati i corsi di studi offerti dalla nostra scuola: Liceo scientifico, liceo scienze applicate e e scienze umane. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per i ragazzi che dovranno scegliere la scuola superiore. Si chiede pertanto cortesemente di informare gli alunni e le loro famiglie dell’iniziativa sopraccitata e di darne massima diffusione a tutti gli interessati. Si ringrazia per la gentile collaborazione.

