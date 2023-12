Edoardo lascia Arzachena a soli 12 giorni: “Destinato a essere un angelo”

L’ultimo saluto a Edoardo Borla Ruzittu.

Il cuore della comunità di Cannigione, ad Arzachena, si stringe nel dolore per la perdita prematura di Edoardo Borla Ruzittu, un angelo che ha illuminato le vite dei suoi genitori, Katia e Roberto, dei nonni, degli zii e di tutti i familiari. A soli 12 giorni dalla sua nascita, il piccolo Edoardo è volato via, lasciando dietro di sé un vuoto immenso e un dolore che nessuna parola può lenire.

Oggi, la tristezza avvolge la cittadina mentre si prepara a dare l’ultimo addio al piccolo Edoardo. Il corteo funebre partirà dall’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, luogo in cui il neonato ha trascorso i suoi giorni, per raggiungere la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Cannigione. Alle 16, la comunità si riunirà per celebrare il rito funebre, un momento di condivisione del dolore.

Dopo la cerimonia religiosa, il lungo corteo accompagnerà Edoardo al suo ultimo riposo nel cimitero di Arzachena. In questo momento di grande tristezza, la comunità si unisce nel sostegno e nell’affetto alla famiglia Ruzittu, offrendo il conforto necessario per affrontare questa prova dolorosa. “Sei stato un piccolo guerriero, ma eri destinato ad essere un angelo”, lo ricordano con grande affetto i familiari.

