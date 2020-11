La situazione nell’ex palazzina del Bingo di Olbia.

Fino a poco tempo fa ospitava il Bingo di Olbia. Oggi rischia di diventare l’ennesima discarica a cielo aperto. Siamo in centro, in via Acquedotto, ed in prossimità di una scuola superiore. La palazzina, che si trova a pochi passi dalla famigerata piazza Mercato, è in balia del degrado più assoluto. Il piazzale sottostante è spesso allagato e pieno di rifiuti di ogni tipo.

La via è stata anche recentemente teatro di risse, episodi di spaccio e bivaccamento di gruppi di ragazzi poco raccomandabili che girano durante la notte. Ben lontana dai fasti di un tempo, quando erano presenti numerose attività commerciali e locali molto frequentati.

